Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Режиссер сообщил, какая лента ему пришлась по душе больше всего

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Квентин Тарантино /Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино, который в этом году выпустил свой девятый фильм под названием Однажды в Голливуде, поприсутствовал на церемонии вручения почетных премий Оскар. Именно там он дал интервью изданию Deadline, в ходе которого назвал свой любимый фильм 2019-го года. Им стал хоррор-катастрофа Капкан.

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Лента рассказывает об урагане во Флориде, из-за которого жители были эвакуированы, но одна девушка решила вернуться домой, чтобы найти там своего отца. Она обнаружила его в подвале, вот только там под водой уже обитают опасные существа.

Тарантино заявил, что лента впечатлила его в точки зрения чистого кинопроизводства.

Ранее сообщалось о том, что названы актеры, претендующие на Оскар-2020