ДиКаприо и Том Хэнкс: Названы актеры, претендующие на Оскар-2020

Кто будет бороться за заветную статуэтку

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Актеры-претенденты на Оскар-2020 /Flickr

Церемония вручения премии Оскар-2020 состоится только 10 февраля 2020 года, а список номинантов будет объявлен только 13 января. Однако издание Indiewire уже сообщило о том, каких актеров студии выдвинули на борьбу в номинации Лучшая мужская роль.

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Киностудия Sony в первую очередь предложила киноакадемии кандидатуру Леонардо ДиКаприо, сыгравшего главную роль в Однажды в Голливуде Квентина Тарантино. За участие в той же ленте был выдвинут и Брэд Питт, только в номинации Лучшая мужская роль второго плана.

Кроме них, от Sony поборются за статуэтку Том Хэнкс и Мэтью Райс, сыгравшие в Прекрасном дне по соседству.

В свою очередь, кинокомпания A24 предложила актеров фильма Маяк Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо. А Netflix выдвинули Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса, сыгравший Папу Римского Бенедикта и Папу Франциска в ленте Два Папы.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший не получит заветный Оскар