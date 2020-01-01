В главной роли - Джейсон Стэтхем: Боевик Неудержимые вернется на экраны

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Джейсон Стэтхем /Flickr

Популярная серия фильмов Неудержимые, в которых снимались звезды боевиков, вернется на экраны с продолжением. Как сообщает издание Comic Book, франшиза получила спин-офф под названием Неудержимые: Рождественская история, в котором главную роль сыграет Джейсон Стэтхем.

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Известно, что бюджет проекта оценивается в 70 миллионов долларов, а сам сюжет расскажет историю героя Стэтхема, который появлялся в прошлых частях. Кроме этого, вероятно, в картине снимутся Сильвестр Сталлоне и Тони Джа, но не ясно, насколько значимыми будут их роли.

Дата выхода фильма Неудержимые: Рождественская история пока неизвестна. Последняя лента из серии, которая носит название Неудержимые 3, вышла в 2014-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне удивил фанатов сменой внешности