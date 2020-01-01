Дайте два: Фантастический экшен Трансформеры вернется на экраны

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Трансформеры /Flickr

Серия фантастических блокбастеров Трансформеры, которая в последнее время пошла на спад, вновь вернется на экраны, но уже с новыми создателями. Студия Paramount уже запустила в разработку две новых части.

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Над одним фильмом уже работает сценарист Дня Независимости 2 Джеймс Вандербилт. Как сообщает издание Deadline, его лента будет похожа на мультсериал Трансформеры: Битвы зверей, события которого разворачивались в доисторическом мире. А вторую ленту напишет Джерри Харольд, работавший над Мечом короля Артура. По слухам, она будет связана со спин-оффом Бамблби.

Дата выхода обоих фильмов пока неизвестна.

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