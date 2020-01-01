"Пусть будет чернокожая": Фанаты потребовали заменить актрису в Капитане Марвел

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Капитан Марвел /Flickr

Фанаты киновселенной Marvel опубликовали петицию, в которой потребовали у студии заменить актрису Бри Ларсон во второй части кинокомикса Капитан Марвел, где она исполняет главную роль. Просьба появилась на сайте The Petition и ее подписали уже более 28 тысяч человек.

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По мнению автора петиции, Ларсон должна оставить свой пост, чтобы доказать, что она на самом деле является борцом за справедливость, ведь на ее место должна прийти представительница другой расы и сексуальной ориентации. "Пусть это будет Моника, оригинальная чернокожая Капитан Марвел, вместо того, чтобы в очередной раз потакать прихотям гетеросексуальных белых мужчин, управляющих компанией Disney", - подчеркивается в тексте.

Напомним, что первый Капитан Марвел вышел в 2019-ом году. Выход второй части запланирован на 2022-ой год.

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