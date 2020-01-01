Появились первые подробности о блокбастере Капитан Марвел 2

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Капитан Марвел /Flickr

Популярный блокбастер Капитан Марвел с Бри Ларсон в главной роли обзавелся официальной второй частью, работаю над котором уже началась. Об этом сообщило издание THR, заявив, что сценарий напишет Меган МакДоннел, которая также работает над сериалом Ванда/Вижн для MARVEL.

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Сообщается, что режиссеры Анна Роден и Райан Флек не будут работать над продолжением своего детища. Пока неизвестно, кого студия наймет на их место. Сюжет картины также не раскрывается, кроме того, что действие уже будет разворачиваться в наше время, в отличие от прошлой части, где все происходило в 1990-ых. Бри Ларсон вернется к своей роли.

Блокбастер Капитан Марвел 2 выйдет в 2022-ом году. Первая часть была представлена в 2019-ом и собрала в мировом прокате 1,12 млрд долларов.

Ранее сообщалось о том, что появились фото со съемок долгожданного сериала от MARVEL