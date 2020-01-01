Новый герой: Появились фото со съемок долгожданного сериала от MARVEL

В Сеть слили кадры со съемок сериала Сокол и Зимний солдат

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Фото со съемок сериала Сокол и Зимний Солдат /Flickr

Не так давно стали появляться фото со съемок одного из самых долгожданных сериалов от Marvel, который носит название Сокол и Зимний Солдат. Теперь же в Сеть оказались слиты снимки, на котором запечатлен новый герой.

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Фотографии показали Джона Уокера, которого играет актер Уайатт Рассел. Его персонаж станет правительственным супергероем под именем Агент США, который будет призван заменить самого Капитана Америку. Об этом свидетельствует и то, что на съемках он находился со щитом Кэпа, но пока неясно, настоящий ли он.

Премьера сериала Сокол и Зимний Солдат запланирована на 2020-ый год. Точная дата пока не раскрыта.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший никогда не вернется в MARVEL