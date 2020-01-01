"Вопрос даже не стоит": Роберт Дауни-младший никогда не вернется в MARVEL

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Роберт Дауни-младший /Getty Images

Популярный голливудский актер Роберт Дауни-младший посетил шоу Джо Рогана, где дал большое интервью. Именно в ходе него он заявил, что больше никогда не вернется к роли Тони Старка/Железного человека в киновселенной Marvel.

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По словам Дауни, для него пришло время работать над другими проектами. "Для меня вопрос даже не стоит, начать ли снова. Мне кажется, с этим персонажем я уже сделал все что мог. Должен быть невероятно веский аргумент и конкретное стечение обстоятельств, но я хочу заниматься новыми вещами", - прокомментировал актер.

Напомним, что Роберт Дауни-младший снялся в фильме Удивительное путешествие доктора Дулиттла, который был негативно оценен критикам. К Marvel он все же вернется в ленте Черная Вдова, однако там студия использовала материалы, отснятые для Противостояния, но не вошедшие в его финальную версию.

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