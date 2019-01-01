"Борщ готовит так себе": Роберт Дауни-младший неожиданно обратился к украинцам

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Роберт Дауни-младший /Getty Images

Один из популярнейших голливудских актеров Роберт Дауни-младший совсем недавно закончил работу в киновселенной Marvel и сразу же взялся за новые проекты. Уже в начале 2020-го выходит приключенческий фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла, в котором он сыграл главную роль, и на показы которого лично пригласил украинцев.

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Свежее видеоприглашение от Роберта появилось на YouTube. В нем актер порассуждал, похож ли его попугай Полинезия на украинского соловья, а также позвал на премьеру комедийной ленты. "Она не может брать высокие ноты, но пытается. А борщ готовит так себе", - в шутку рассказал Дауни-младший, сравнивая двух птиц.

Напомним, что фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла выйдет в украинский прокат 9-го января 2020-го года.

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