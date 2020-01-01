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Сокол и Зимний Солдат: Появились фото со съемок сериала про Мстителей от MARVEL

Долгожданный сериал выйдет уже в этом году
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Появилось фото со съемок Сокола и Зимнего Солдата
Появилось фото со съемок Сокола и Зимнего Солдата
/Flickr

С 2020-го года киновселенная Marvel будет завоевывать не только кинотеатры, но и малые экраны с помощью сериалов о своих персонажах. Одним из первых станет проект об участниках команды Мстителей под названием Сокол и Зимний Солдат. В Сети появился снимок с его съемочного процесса.

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На фотографии запечатлен актер Себастьян Стэн (он же и поделился ею) в образе Зимнего солдата, скрывая в тени на заброшенном складе.

Зимний солдат
Зимний солдат
/instagram.com/imsebastianstan/

Сюжет сериала пока не раскрыт, но уже известно, что Сокол примерит костюм Капитана Америка, а также начнет выполнять миссию, которую ему передал Стив Роджерс. В свою очередь, Зимнему солдату придется научиться жить в современном мире. Точная дата выхода пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили отрывок из сериала Соколиный Глаз от MARVEL

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