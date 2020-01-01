Опубликованы зрелищные постеры экшена Бладшот с Вином Дизелем

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Бладшот /Flickr

Долгожданный супергеройский экшен Бладшот, в котором главная роль досталась Вину Дизелю, уже совсем скоро появится на больших экранах. И в честь этого создатели все чаще и чаще публикуют новые промо-материалы. На этот раз в Сети появилось два зрелищных постера с главными героями.

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Сюжет фильма расскажет об убитом американском солдате, которого вернули к жизни и вживили ему в кровь нанороботов, которые наделили его сверхсилой и способностью самоисцеляться. Только корпорация, которая это сделала, полностью контролирует все процессы, но новоиспеченному Бладшоту это не по душе, поэтому он решает узнать правду любой ценой.

Блокбастер Бладшот выйдет на широкие экраны 27-го февраля.

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