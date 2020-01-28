"Рокки стареет": Сильвестр Сталлоне удивил фанатов сменой внешности
73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей страничке в Instagram новое видео, в которой продемонстрировал фанатам свой новый имидж. Он показал, как выглядит его естественная седина.
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Известно, что ранее актер посещал салоны, в которых красил волосы и бороду, а теперь решил не скрывать свой возраст, добавив к новой внешности еще и бороду. "Иногда просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это откровенно говорю. Если кто-то говорит другое - он врет, это человеческая природа", - рассказал в видеообращение Слай, добавив фразу из Рокки, - "Продолжай драться".
Sometimes I wake up I feel like doing nothing. Just relaxing. Just very true. If anyone says different, they’re lying - it’s human nature. Then you roll over, get a little mad at yourself, and realize to get anywhere you’ve got to make a deposit in the GOAL BANK. So, I’ll go back to my favorite phrase and do it!! #KeepPunching
Некоторые подписчики в комментариях заявили, что актеру идет смена имиджа, кому-то не понравилось, что его лицо после множества косметических операций выглядет неестественноо, а другие же расстроились, отметив, что "Рокки стареет".
Напомним, что последним вышедшим фильмом со Сталлоне стал Рэмбо 5: Последняя кровь.
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