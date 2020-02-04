Появились фото со съемок блокбастера Вечные от MARVEL

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Завершились съемки блокбастера Вечные /Flickr

Ожидаемый блокбастер Вечные от студии Marvel выйдет осенью этого года, а совсем недавно был завершен съемочный процесс. Об этом объявила в Twitter актриса Джемма Чан, которая играет одну из главных ролей, прикрепив фотографию с последнего дня съемок картины.

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Кроме этого, подтвердил информацию и Ричард Мэдден, играющей роль Икара. Он подписал фото в сторис короткой фразой: "Сворачиваемся".

Блокбастер Вечные расскажет о сверхлюдях, которые живут на Земле в течение пяти миллионов лет. Они обладают невероятными суперспособностями и скрываются от человеческой цивилизации. Но после событий четвертых Мстителей они выйдут на свет.

Выход фильма Вечные состоится 5-го ноября 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел первый трейлер долгожданных сериалов от MARVEL