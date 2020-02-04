Появились фото со съемок блокбастера Вечные от MARVEL
Ожидаемый блокбастер Вечные от студии Marvel выйдет осенью этого года, а совсем недавно был завершен съемочный процесс. Об этом объявила в Twitter актриса Джемма Чан, которая играет одну из главных ролей, прикрепив фотографию с последнего дня съемок картины.
It’s a wrap. pic.twitter.com/za0yVQDCfj— Gemma Chan (@gemma_chan) February 4, 2020
Читай также: Появились новые трейлер и постеры Черной Вдовы
Кроме этого, подтвердил информацию и Ричард Мэдден, играющей роль Икара. Он подписал фото в сторис короткой фразой: "Сворачиваемся".
Блокбастер Вечные расскажет о сверхлюдях, которые живут на Земле в течение пяти миллионов лет. Они обладают невероятными суперспособностями и скрываются от человеческой цивилизации. Но после событий четвертых Мстителей они выйдут на свет.
Выход фильма Вечные состоится 5-го ноября 2020-го года.
Ранее сообщалось о том, что вышел первый трейлер долгожданных сериалов от MARVEL