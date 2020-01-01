Новая история: Появились впечатляющие трейлер и постеры Черной Вдовы от MARVEL

В кинотеатрах уже с 30-го апреля

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Черная Вдова /Кадр из трейлера

Marvel опубликовали на YouTube новый тизер-трейлер блокбастера Черная Вдова, подготовленный специально к показу на американском суперкубке. Кроме этого, студия также поделилась серией новый постеров с главными героями кинокомикса.

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В ролике под названием Выбор главная героиня, которую играет Скарлетт Йоханссон, рассказывает о том, что у нее помимо Мстителей есть еще и другая семья. Также она рассуждает о том, что каждому предоставлен выбор - быть выгодным для мира или же самим собой.

На четырех промо-постерах изображены сама Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон, Елена Белова (Флоренс Пью), Мелина Востокофф (Рэйчел Вайс) и Красный Страж Алексей Шостаков (Дэвид Харбор).

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Черкассы