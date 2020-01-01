Гонки, стрельба и зрелище: Вышел полноценный трейлер экшена Форсаж 9

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Форсаж 9 /Flickr

Вслед за анонсирующим тизером и серией персональных постеров студия Universal представила полноценный трейлер долгожданного боевика Форсаж 9, раскрывающего сюжет грядущей картины. Главные роли сыграли Вин Дизель, Мишель Родригез, Джон Сина, Шарлиз Терон и другие.

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Ранее было известно, что Доминик Торетто решил зажить спокойной жизнью, создав семью, но кое-что вынудило его вернуться к прежней работе. Теперь же раскрыто, что этой причиной стал его брат, представляющий опасность, который и будет главным злодеем в девятой части. Слоган фильма - Родная кровь – не значит настоящая семья.

В украинских кинотеатрах боевик Форсаж 9 стартует с 21-го мая.

Ранее сообщалось о том, что вышел эффектный трейлер боевика Авангард с Джеки Чаном