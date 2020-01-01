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Герои экшен-саги: Появились эффектные постеры боевика Форсаж 9

На постерах изображены главные герои
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Форсаж 9
Форсаж 9
/facebook.com/TheFastSaga

Вслед за анонсирующим тизером долгожданной девятой части гоночной экшен-саги Форсаж в Сети появился сначала первый постер, а затем еще несколько. На новых промо-материалах изображены главные герои.

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Опубликованы постеры были на официальных страницах картины в соцсетях. На них можно увидеть Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джона Сину, Тайриз Гибсона, рэпера Ludacris, Джордану Брюстер и Натали Эммануэль.

Сюжет фильма пока держится в секрете. Его режиссером стал Джастин Лин, а премьера девятого Форсажа запланирована на 21-ое мая.

Ранее сообщалось о том, что боевик Смертельное оружие с Мэлом Гибсоном может вернуться на экраны

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