Герои экшен-саги: Появились эффектные постеры боевика Форсаж 9

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Форсаж 9 /facebook.com/TheFastSaga

Вслед за анонсирующим тизером долгожданной девятой части гоночной экшен-саги Форсаж в Сети появился сначала первый постер, а затем еще несколько. На новых промо-материалах изображены главные герои.

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Опубликованы постеры были на официальных страницах картины в соцсетях. На них можно увидеть Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джона Сину, Тайриз Гибсона, рэпера Ludacris, Джордану Брюстер и Натали Эммануэль.

Сюжет фильма пока держится в секрете. Его режиссером стал Джастин Лин, а премьера девятого Форсажа запланирована на 21-ое мая.

Ранее сообщалось о том, что боевик Смертельное оружие с Мэлом Гибсоном может вернуться на экраны