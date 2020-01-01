Экшен-драма на реальных событиях: Вышел трейлер украинского фильма Черкассы

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Черкассы /Кадр из трейлера

В Сети появился первый трейлер одного из самых долгожданных украинских фильмов 2020-го года - экшен-драмы Черкассы об украинской военно-морской силе. Режиссером стал Тимур Ященко, а выйдет фильм к шестой годовщине аннексии Крыма.

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Сюжет основан на реальных событиях весны 2014-го года, когда минный тральщик был заблокирован российскими войсками во время аннексии Крыма. Он сопротивлялся целых три недели, оставшись единственным из девяти кораблей, которые не опустили украинский флаг.

Фильм Черкассы выйдет в украинский прокат 27-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинской комедии Свидание в Вегасе