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Свидание в Вегасе: Вышел трейлер комедии с Поляковой и голливудской звездой

Свидание в Вегасе выйдет в кино в марте 2020-го
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Свидание в Вегасе
Свидание в Вегасе
/Скриншот с YouTube

В Сети появился первый тизер-трейлер звездной украинской комедии Свидание в Вегасе (Побачення у Вегасі), который снял режиссер Сергей Вейн, работавший над фильмом продюсер. Главные роли здесь сыграли Оля Полякова, Владимир Остапчук, Вадим Галыгин и голливудский актер Эрик Робертс.

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Сюжет комедии расскажет про двух сотрудников рекламных агентств, которые являются конкурентами и летят в Лас-Вегас, чтобы подписать контракт с важным клиентом. Вот только их внезапно снимают с рейса, поэтому они должны добраться до знаменитого города своими силами, но их путь превратится в приключение, полное неожиданностей.

Фильм Свидание в Вегасе (Побачення у Вегасі) выйдет в украинских кинотеатрах уже 5-го марта 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый впечатляющий трейлер Черной Вдовы от MARVEL

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Свидание в Вегасе Побачення у Вегасі трейлер украинское кино Оля Полякова Владимир Остапчук Эрик Робертс Все теги
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