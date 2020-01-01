Вышел новый впечатляющий трейлер Черной Вдовы от MARVEL

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Черная вдова /Скриншот с YouTube

Первый сольный фильм об участнице команды Мстителей Наташе Романофф, которая известна под супергеройским именем Черная Вдова, выйдет уже весной этого года. Теперь же студия Marvel представила новый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года.

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Сюжет расскажет о том, как Наташу настигают ошибки из прошлого. Пережив события Первого Мстителя: Противостояние, она встречает таких же, как она сама - выходцев из программы по созданию профессиональных шпионов и убийц. И она решает разобраться с теми, кто сделал их такими.

Блокбастер Черная Вдова выйдет в кинотеатрах 30-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер блокбастера Хищные Птицы от DC