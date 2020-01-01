Экшен и безумие: Вышел новый трейлер блокбастера Хищные Птицы от DC

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Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн /Скриншот с YouTube

За месяц до выхода одного из самых ожидаемых блокбастеров года под названием Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн студия Warner решила порадовать очередным полноценным трейлером, опубликовав его в сети.

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В новом ролике Харли в исполнении Марго Робби рассказывает о том, как она рассталась с Джокером и вкратце поведает о сборе ее команды Хищных птиц. Теперь эти девушки-супергероини собираются побороться с одним из самых могущественных злодеев в Готэме - Черной Маской и его подданным Виктором Зазом.

Премьера блокбастера Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн состоится уже 6-го февраля во всех кинотеатрах Украины.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер блокбастера по Людям Икс