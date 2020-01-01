Новые мутанты: Вышел зрелищный трейлер блокбастера по Людям Икс

Поделись







Новые Мутанты /Flickr

Один из самых многострадальных проектов от Fox (принадлежащих теперь Disney) под названием Новые мутанты никак не мог добраться ни до кинотеатров, ни до стриминговых сервисов. Ленту, входящую во вселенную Людей Икс, то доснимали, до переснимали, то отменяли вовсе, то переносили. Теперь же она все-таки выйдет на широкие экраны в своем первоначальном виде, и в честь этого создатели представили новый трейлер.

Читай также: Disney установили новый исторический рекорд

Сюжет блокбастера расскажет о пятерых подростках, который стали заключенными одной клиники из-за своих суперспособностей, угрожающих жизням других. Они хотели, чтобы им помогли, но в итоге оказались подопытными в одном жестоком эксперименте.

Фильм Новые мутанты выйдет в мировой прокат 3 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел захватывающий трейлер нового Доктора Дулиттла