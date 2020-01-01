$13 миллиардов: Disney установили новый исторический рекорд

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Фильмы Disney 2019-го года /Flickr

Не так давно стало известно, что Disney заработали в 2019-ом году рекордную сумму, превысившую отметку в 10 миллиардов долларов, к которой даже близко не подбиралась ни одна голливудская киностудия. Однако по информации издания Deadline, за минувший год они смогли собрать в мире более $13 млрд.

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Известно, что названная сумма включает в себя и сборы за фильмы от FOX, которые в 2019-ом стали еще одной диснеевской частью. Кроме этого, такого успеха позволили достичь фильмы-миллиардники, среди которых Капитан Марвел, Мстители: Финал, Король Лев, Аладдин, История игрушек 4 и Холодное сердце 2.

Также компания смогла заработать денег c прочих своих проектов и со стриминговой платформы Disney+, которую они запустили в конце года. Однако после финала сериала Мандалорец они стали терять своих подписчиков.

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