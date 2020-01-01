Приключения и дракон: Вышел захватывающий трейлер нового Доктора Дулиттла

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Удивительное путешествие доктора Дулиттла /Скриншот

Один из самых ожидаемых фильмов зимы 2020-го под названием Удивительное путешествие Доктора Дулиттла обзавелся новым полноценным трейлером прямо в преддверии премьеры. Главные роли в нем сыграли Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Эмма Томпсон и другие звездные актеры.

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История расскажет необычном ветеринаре, который не просто ладит с животными, но и общается с ними, понимая их язык. Доктору Дулиттлу придется отправиться в далекое путешествие, которое будет наполнено множество приключений, и некоторые из них показаны в трейлере.

Фильм Удивительное путешествие Доктора Дулиттла выйдет в украинских кинотеатрах уже 9-го января.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший неожиданно обратился к украинцам