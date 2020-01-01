ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
В новом 2020-ом году на экраны выйдет огромное количество ожидаемых многими фильмов, среди которых будут и блокбастеры, и боевики, и комедии, и драмы, и ужасы, и продолжения культовых серий и франшиз. Год однозначно будет насыщенным, ведь новинки обещают быть качественными, радовать актерскими составами, режиссурой и историями.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.
- Довод (16 июля)
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Новая и действительно долгожданная работа от одного из лучших режиссеров современности - Кристофера Нолана. Этот шпионско-фантастический боевик окутан множеством тайн, но первые промо уже впечатляют и заставляют с нетерпением ждать лета, чтобы увидеть, что на этот раз приготовил для нас гений.
- Тихое место 2 (19 марта)
Вне всяких сомнений, первая часть этой ленты стала одной лучших за десятилетия в постапокалиптическом сеттинге. Выдержанный триллер, грамотный хоррор, завораживающий сюжет и прекрасная актерская игра - все там присутствовало. Новая часть покажет более расширенный мир, где появятся и другие люди, пытающиеся выжить.
- Главный герой (2 июля)
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С Райаном Рейнольдсом всегда все очень неоднозначно - то фильмы с ним становятся хитами и находят позитивный отклик, то проваливаются и критикуются. Но именно на эту комедию делают высокие ставки. Сюжет расскажет о банковском работнике, который выясняет, что мир вокруг него - часть большой видеоигры.
- Дюна (17 декабря)
Дени Вильнева многие признали одним из главных постановщиков десятилетия, поэтому ожидать его новой работы действительно стоит, тем более, что это экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта о пустынной планете Арракис, где обитают огромные черви, а те, кто контролируют это место, контролируют и всю вселенную. В прошлый раз перенести на широкие экраны историю попытался Дэвид Линч, но неудачно, поэтому на Вильнева возложены большие надежды.
Промоматериалы к фильму на данный момент отсутствуют.
- Не время умирать (9 апреля)
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Здесь слова будут излишни - юбилейный 25-ый фильм об агенте 007 по имени Джеймс Бонд. Новые задания, новые враги, новая роскошь, красивые автомобили и Дэниэл Крэйг, который в последний раз вернется к роли легендарного шпиона.
- Черная вдова (30 апреля)
Сольная лента об участнице команды Мстителей Наташе Романофф, известной под супергеройским именем Черная вдова. История развернется после событий Противостояния, а сама героиня встретит людей из своей программы, а также столкнется со злодеем, который может повторять движения противников.
- Чудо-женщина: 1984 (4 июня)
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Еще один сольник о супергероине, но уже от студий Warner и DC. В первой части Диана попала во времена Первой мировой, а в этот раз он оказалась в 1984-ом году. Она будет вовлечена в события, произошедшие из-за некого Лорда, который, желая стать богом, собрал магические артефакты, но навредил своей помощнице, превратив ее в женщину-кошку, которая стала монстром.
- Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (6 февраля)
Продолжая череду кинокомиксов нельзя не вспомнить об этом многообещающем блокбастере от DC. Харли уже рассталась с Джокером и теперь собрала свою женскую команду, чтобы расправиться с одним из главных злодеев в Готэме. Кстати, лента получила рейтинг 18+, так что стоит ожидать особенного веселья.
- Топ Ган: Мэверик (16 июля)
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Целых 34 года прошло с выхода первой части экшена с Томом Крузом, который возвращается к своей роли снова. Теперь он учит молодых пилотов, но вынужден вернуться за штурвал истребителя после того, как узнал, что правительство хочет задействовать в этом деле дронов.
- Плохие парни навсегда (23 января)
В этом году немало продолжений знаменитых киносерий и на десятой строчке в нашем списке одно из них. Плохие парни в лице Уилла Смита и Мартина Лоренса возвращаются уже без Майкла Бэя, но с тем же энтузиазмом. Главные герои давно не работают вместе, но им придется объединиться, несмотря на многие разногласия.
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