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Самые ожидаемые фильмы 2020 года /Flickr

В новом 2020-ом году на экраны выйдет огромное количество ожидаемых многими фильмов, среди которых будут и блокбастеры, и боевики, и комедии, и драмы, и ужасы, и продолжения культовых серий и франшиз. Год однозначно будет насыщенным, ведь новинки обещают быть качественными, радовать актерскими составами, режиссурой и историями.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

Довод (16 июля)

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Новая и действительно долгожданная работа от одного из лучших режиссеров современности - Кристофера Нолана. Этот шпионско-фантастический боевик окутан множеством тайн, но первые промо уже впечатляют и заставляют с нетерпением ждать лета, чтобы увидеть, что на этот раз приготовил для нас гений.

Тихое место 2 (19 марта)

Вне всяких сомнений, первая часть этой ленты стала одной лучших за десятилетия в постапокалиптическом сеттинге. Выдержанный триллер, грамотный хоррор, завораживающий сюжет и прекрасная актерская игра - все там присутствовало. Новая часть покажет более расширенный мир, где появятся и другие люди, пытающиеся выжить.

Главный герой (2 июля)

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С Райаном Рейнольдсом всегда все очень неоднозначно - то фильмы с ним становятся хитами и находят позитивный отклик, то проваливаются и критикуются. Но именно на эту комедию делают высокие ставки. Сюжет расскажет о банковском работнике, который выясняет, что мир вокруг него - часть большой видеоигры.

Дюна (17 декабря)

Дени Вильнева многие признали одним из главных постановщиков десятилетия, поэтому ожидать его новой работы действительно стоит, тем более, что это экранизация культового фантастического романа Фрэнка Герберта о пустынной планете Арракис, где обитают огромные черви, а те, кто контролируют это место, контролируют и всю вселенную. В прошлый раз перенести на широкие экраны историю попытался Дэвид Линч, но неудачно, поэтому на Вильнева возложены большие надежды.

Промоматериалы к фильму на данный момент отсутствуют.

Не время умирать (9 апреля)

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Здесь слова будут излишни - юбилейный 25-ый фильм об агенте 007 по имени Джеймс Бонд. Новые задания, новые враги, новая роскошь, красивые автомобили и Дэниэл Крэйг, который в последний раз вернется к роли легендарного шпиона.

Черная вдова (30 апреля)

Сольная лента об участнице команды Мстителей Наташе Романофф, известной под супергеройским именем Черная вдова. История развернется после событий Противостояния, а сама героиня встретит людей из своей программы, а также столкнется со злодеем, который может повторять движения противников.

Чудо-женщина: 1984 (4 июня)

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Еще один сольник о супергероине, но уже от студий Warner и DC. В первой части Диана попала во времена Первой мировой, а в этот раз он оказалась в 1984-ом году. Она будет вовлечена в события, произошедшие из-за некого Лорда, который, желая стать богом, собрал магические артефакты, но навредил своей помощнице, превратив ее в женщину-кошку, которая стала монстром.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (6 февраля)

Продолжая череду кинокомиксов нельзя не вспомнить об этом многообещающем блокбастере от DC. Харли уже рассталась с Джокером и теперь собрала свою женскую команду, чтобы расправиться с одним из главных злодеев в Готэме. Кстати, лента получила рейтинг 18+, так что стоит ожидать особенного веселья.

Топ Ган: Мэверик (16 июля)

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Целых 34 года прошло с выхода первой части экшена с Томом Крузом, который возвращается к своей роли снова. Теперь он учит молодых пилотов, но вынужден вернуться за штурвал истребителя после того, как узнал, что правительство хочет задействовать в этом деле дронов.

Плохие парни навсегда (23 января)

В этом году немало продолжений знаменитых киносерий и на десятой строчке в нашем списке одно из них. Плохие парни в лице Уилла Смита и Мартина Лоренса возвращаются уже без Майкла Бэя, но с тем же энтузиазмом. Главные герои давно не работают вместе, но им придется объединиться, несмотря на многие разногласия.

Ранее мы писали о пяти лучших украинских фильмах, вышедших в 2019-ом году