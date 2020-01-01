Живой вампир: Вышел трейлер блокбастера Морбиус с Джаредом Лето

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Морбиус /Скриншот с YouTube

За полгода до премьеры студия Sony представил дебютный тизер-трейлер долгожданного фильма Морбиус, живой вампир, основанного на комиксах Marvel. Главную роль в нем сыграл Джаред Лето.

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Фильм расскажет о человеке, который с детства страдал от заболевания крови и всю жизнь искал лекарства. Однажды он понял, что ему может помочь кровь летучих мышей, поэтому решился на эксперимент, после которого стал превращаться в монстра. Стоит отметить, что Морбиус является одним из главных врагов Человека-паука, а в трейлере появился Стервятник в исполнении Майкла Китона (из Человека-паука: Вдали от дома).

Фильм Морбиус выйдет в украинский прокат 30-го июля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер блокбастера по Людям Икс