Мстители и Локи: Вышел первый трейлер долгожданных сериалов от MARVEL

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Marvel /Скриншот с YouTube

Во время американского Суперкубка в этом году показали новые трейлеры не только ожидаемых фильмов, но и сериалов на новых стриминговых платформах. Одним из главных таких сюрпризов стал 30-секундный тизер проектов от Marvel, которые выйдут на сервисе Disney+.

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Ролик показал свежие кадры из грядущих супергеройских сериалов Сокол и Зимний солдат, Ванда/Вижн и Локи. Из увиденного можно сделать, что стилистически все они будут отличаться, но качество точно не отстанет от полнометражных блокбастеров данной киновселенной, в которую входят и упомянутые проекты.

Сериалы Сокол и Зимний Солдат, а также Ванда/Вижн ожидаются к выходу в 2020-ом году. Релиз Локи запланировал на 2021-ый.

Ранее сообщалось о том, что вышел полноценный трейлер экшена Форсаж 9