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Хищные Птицы /Flickr

Киновселенная DC является чуть ли не самой проблемной и неоднозначной во всей индустрии, в чем, конечно, по большому счету, вина студии Warner Brothers, боссы которой часто меняют решения и пытаются повлиять на творческий процесс. Когда серия супергеройских лент, начавшаяся с сольного фильма о Супермене Человек из Стали, с треском провалилась после Отряда Самоубийц, было принято решение сменить вектор развития и выпускать экранизации графических романов, которые будут лишены мрака и серьезности, а также не обязательно должны быть связаны с друг с другом (ну хотя бы не так тесно, как раньше). Тогда выпустили зрелищного и вполне сносного Аквамена, веселого и бойкого Шазама, а где-то сбоку притиснулся Джокер, который как бы вообще не имеет ничего общего с вышеупомянутыми блокбастерами, хотя в его основе лежат все те же комиксы от издательства DC, а главную роль сыграл уже не Джаред Лето, а Хоакин Феникс. Но Марго Робби все же осталась в роли Харли Квинн, выбив второй шанс для своей героини у студии. Так и появились Хищные Птицы.

Хищные Птицы /Flickr

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Этот фильм, с одной стороны, является мягким перезапуском истории о Харли, а с другой - прямым продолжением Отряда Самоубийц, после событий которого прошло более полугода. Возлюбленная Джокера уже давненько стала с приставкой экс, вот только сменить статус отношений она решила лишь сейчас, из-за чего на нее открыла охоту львиная часть злодеев и законников Готэма (до этого у нее был карт-бланш, ведь зеленоволосый клоун все-таки являлся королем преступного мира и предоставлял ей неприкосновенность). Злодей в исполнении Джареда Лето больше вроде как не вернется (актер перекочевал к Marvel/Sony, где сыграл антигероя Морбиуса), а вот Харли капитулировать не намерена, наоборот - она собирается эмансипировать, чем собственно, и задает лейтмотив для всей истории, потому что похожий курс и у других героинь - принуждаемой из-за долга к не самой лучшей работе Дины Лэнс/Черной канарейки (Джерни Смолетт), которая владеет разрушительным голосом, унижаемой на работе полицейской Рэне Монтойя (Рози Перес), потерявшей в детстве семью из-за войны кланов и жаждущей мести Хелены Бертинелли/Охотница (Мэри-Элизабет Уинстэд), а также юной, ловкой, но беспризорной карманницы Кассандры Кейн. Все девушки, которым, как не сложно догадаться из названия, суждено собраться вместе, так или иначе связаны с боссом криминального мира Готэма Романом Сайонисом по прозвищу Черная Маска (Юэн МакГрегор), а по совместительству - главным антагонистом картины.

В первую очередь, Хищные Птицы должны были исправить все ошибки Отряда Самоубийц и вдохнуть новую жизнь в историю Харли Квинн (все-таки в обеих лентах она - центральный персонаж) с пока еще легкой руки режиссерки Кэти Янь, которая до этого сняла лишь одну полнометражную работу, но впервые взялась за крупный проект. В руках у нее был частично звездный актерский состав, 100 миллионов долларов бюджета и заявка на грандиозность вперемешку с весельем и дозой безумия, а также достаточно яркими героинями, сошедшими со страниц комиксов. Все они схожи тем, что являются своего рода бунтарками, и иногда делают что-то, не думая, что будет дальше. Последствия - не их забота. И молодой постановщице удалось создать хоть и связанную с вышеупомянутым фильмом про команду злодеев, но в то же время и отстраненную от него историю, которая, в первую очередь, отличается обилием зрелищного и веселого экшена с погонями, стрельбой и боями, а также своей яркостью, бойкостью и легкостью. Но между этими сценами все так же царствует пустота и тягучесть диалогов с намеком на претенциозность и налетом пафоса, а гармония между Птичками такая хрупкая, что вот-вот треснет и посыплется. Да и в целом в ленте сохранилась общая концепция Отряда - это все тот же ориджин второплановой команды с несколькими кое-как прописанными героями, где одеяло на себя перетягивает Харли, а сам сюжет больше напоминает первую серию сериала, нежели отдельный эпический блокбастер.

Хищные Птицы /Flickr

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Сама антигероиня и экс-подружка Джокера в этот раз изо всех сил пытается быть похожей на своего потенциального коллегу из соседнего комикс-издательства, который скрывается под маской-капюшоном и зовет себя Дэдпулом. В обновленном образе она изредка разрушает четвертую стену, заигрывая со зрителем, а также напрямую общается с ним, будучи голосом за кадром, который как бы транслирует ее мысли в режиме реального времени. Канонично этот персонаж - слетевшая с катушек девушка, которая с очевидной простотой демонстрирует букет психических расстройств (хотя сама она ранее была психотерапевтом), вытворяя все, что ей вздумается. И в этом фильме Харли веселая, дерзкая, хитрая, местами умная, смешная, взбалмошная, она отлично дерется, владеет оружием, убивает, дурачится, но в ней нет ничего по-настоящему безумного, что было ее главной фишкой, и за что, собственно, и полюбили героиню, как при первом ее появлении, так и даже в провальном Отряде Самоубийц.

У Хищных Птиц, как и у предшественника, хватает проблем и со сценарием, и с тем, как справляются со своей задачей актеры второго плана. Самим персонажам уделяют здесь так много времени, что за второстепенными историями проседает основная линия повествования. Хотя она, конечно, играет роль вспомогательную, докрашивая внешние образы, ради которых и создавался сам продукт. Но здесь присутствует актуальность, ведь, как никак, это первый полнометражный кинокомикс о женской команде, да и в целом он насыщеннее прошлого фильма и выигрывает от переменной легкости, витающей в атмосфере на протяжении почти что двух часов. Студия совершила очередной эксперимент, демонстрируя, что легкие пути точно не для них. Пока это все такое все такое же прощупывание почвы, которое едва ли обернется для продюсеров огромным успехом, но, вероятно, даст понять, куда двигаться дальше.

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