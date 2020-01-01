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"Прямо в сердце": Как отреагировали соцсети на новый клип группы KAZKA

Группа выпустила клип на песню Самолеты к фильму Свидание в Вегасе
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KAZKA
KAZKA
/instagram.com/kazka.band/

Популярная украинская группа KAZKA выпустила свежий клип под названием Самолеты (Літаки). Он снят на песню, которая вошла в альбом Nirvana и стала саундтреком к грядущему украинскому фильму Свидание в Вегасе.

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В клипе снялись сами участники группы, которые пели и играли на музыкальных инструментах, а все это разбавлено свежими кадрами из самого фильма. Сама же песня рассказывает о настоящей любви, которая подносит людей до небес.

Комментаторы написали, что уже давно полюбили эту песню и слушают ее, а вот клип на нее назвали интересным и отметили, что он привел их в восторг. Кроме этого, в соцсетях подчеркнули, что новая работа станет еще одним хитом группы, а также написали, что она попадает прямо в сердце, похвалив музыкантов за новое звучание.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Клип KAZKA - Самолеты (Літаки) набрал более 140 тысяч просмотров и 3 тысячи лайков на YouTube.

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Теги
Kazka украинская музыка украинское кино Самолеты Свидание в Вегасе Літаки Побечення у Вегасі клип YouTube Все теги
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