Дикие танцы: Alyona Alyona взорвала YouTube клипом в стиле игры GTA

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official/

Знаменитая украинская рэп-артистка Alyona Alyona, которая в данный момент работает над новым материалом на Бали, представила свежий и очень необычный клип. Новинка была снята на трек Дикие танцы (Дикі танці) c ее нового альбома.

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По сюжету, исполнительница приехала в один из киевских дворов, где прямо на крыше автомобиле начала танцевать. Ее подхватили все окружающие - девушки, обувной мастер, ребята с района, сидящие на кортах, и даже коты. Вся изюминка клипа в том, что он создал в стиле культовой игры GTA (Grand Theft Auto).

Клип Alyona Alyona - Дикие танцы (Дикі танці) вышел на официальном YouTube-канале рэп-исполнительницы. Режиссером стала Анна Велосипедова, а за монтаж отвечал клипмейкер DELTA ARTHUR.

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