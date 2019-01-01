Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом

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alyona alyona feat. JAMALA - Забирай /instagram.com/jamalajaaa

6-го декабря на втором киевском концерте популярной украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona внезапно появилась Джамала, с которой они вместе представили новый трек под названием Забирай. Теперь же на YouTube вышел клип на него.

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В треке артистки предлагают забрать их лайки и комментарии, глянец и прочее, обращаясь к тем, кто выражает свою любовь к творчеству неискренне. Стоит отметить, что Джамала помимо пения еще и разбавила речитативом свой куплет. Сам же клип наполнен интересными эффектами, отсылающими к прошлым видеоработам Алены, и сюжетом о так называемом диванном критике.

Клип alyona alyona feat. JAMALA - Забирай вышел на YouTube и стремительно набирает десятки тысяч просмотров.

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