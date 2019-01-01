Время и Стекло, The HARDKISS и АГОНЬ: Иван Дорн выпустил новогоднее шоу со звездами

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Годный год 2.0 /instagram.com/yurina_yuyu

На YouTube состоялась премьера долгожданного шоу Годный год 2.0 от Ивана Дорна, в котором приняли участие главные украинские звезды. Формат успешно запустился в прошлом году, а на этот раз все было масштабнее.

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Шоу, которое больше напоминает крутую современную вечеринку, собрало в себя таких музыкантов, как O.Torvald, The HARDKISS, Время и Стекло, АГОНЬ, Владимира Дантеса, Dakh Daughters, YUKO, SunSay, Алину Паш, Евгения Синельникова и российскую актрису Ирину Горбачеву. Помимо отрывных музыкальных номеров с живым звуком можно еще увидеть и увлекательные перебивки со знаменитостями, где есть место играм, беседам, массовкам, декорациям, ярким костюмам и просто отличной атмосфере.

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн растрогал Сеть душевной песней с киевским рэпером