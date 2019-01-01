Переключиться на мобильную версию

Иван Дорн растрогал Сеть душевной песней с киевским рэпером

В Сети появилась песня Лиона и Дорна - Оригами
Поделись

Лион и Иван Дорн
Лион и Иван Дорн
/instagram.com/lion/

Популярный украинский рэпер Лион выпустил новую лирическую композицию под названием Оригами. Она записана совместно с Иваном Дорном, которым спел в ней припев.

Читай также: Соцсети расхвалили новый трек группы KAZKA

В композиции Лион зачитал о своих чувствах, разбавив свой текст многочисленными метафорами и интересными рифмами. Припев Дорна также не обошелся без речевых оборотов, с помощью которых он спел о разладе в отношениях. Кроме этого, в проигрыше можно насладиться душевным джазом.

Ранее сообщалось о том, что Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Иван Дорн Лион Дорн и Лион - Оригами новый трек украинская музыка киевский рэпер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь