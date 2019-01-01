Иван Дорн растрогал Сеть душевной песней с киевским рэпером

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Лион и Иван Дорн /instagram.com/lion/

Популярный украинский рэпер Лион выпустил новую лирическую композицию под названием Оригами. Она записана совместно с Иваном Дорном, которым спел в ней припев.

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В композиции Лион зачитал о своих чувствах, разбавив свой текст многочисленными метафорами и интересными рифмами. Припев Дорна также не обошелся без речевых оборотов, с помощью которых он спел о разладе в отношениях. Кроме этого, в проигрыше можно насладиться душевным джазом.

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