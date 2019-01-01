"Мурашки по коже": Соцсети расхвалили новый трек группы KAZKA

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KAZKA - ПАЛАЛА /instagram.com/kazka.band/

Популярный украинский коллектив KAZKA представил на своем YouTube канале новую песню под названием Палала (Горела), которая уже стала новым хитом в Сети. Он войдет в новый альбом группы Nirvana, который будет представлен в ближайшее время.

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мСвежая украиноязычная композиция является лирической, а ее лейтмотивом является магия чувств, которые однажды зажгут все вокруг. Спокойный мотив разбавлен танцевальными ритмами, а также украинским фольклором, который можно услышать в исполнении последнего куплета.

Слушатели в соцсетях расхвалили новый трек, написав, что благодаря этой группе украинская музыка находится на высоте, а слова вызывают мурашки по коже. Фанаты также подчеркнули голос солистки, ритмы, качественное исполнение, а также то, что прослушивают композицию по нескольку раз.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Трек KAZKA - ПАЛАЛА набрал более 550 тысяч прослушиваний на YouTube, 9,5 тысяч лайков и менее тысяч дизлайков.

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