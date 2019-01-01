KAZKA рассказали о хейтерах, личной жизни солистки и звездной болезни

Поделись







KAZKA /facebook.com/theinterviewerAA

Популярное украинское YouTube-шоу Зе Интервьюер, ведущим которого является Анатолий Анатолич, обзавелось свежим выпуском. На этот раз большое и откровенное интервью дали участники знаменитой группы KAZKA - Александра Зарицкая, Никита Будаш и Дмитрий Мазуряк.

Читай также: Юрий Никитин рассказал правду о работе с группой KAZKA

В ходе полуторачасового выпуска музыканты рассказали о написании и успехе хита Плакала, об отношениях с продюсером группы Юрием Никитиным, о том, кто и как попал в коллектив, о личной жизни мужской половины Казки, о создании творчества и заработке. Также солистка группы Александра рассказала о переезде в Киев, об отношениях с родителями, о звездной болезни в начале карьеры, о борьбе с хейтерами после нацотбора на Евровидение, об отношениях со своим молодым человеком, с которым познакомилась в Венгрии на фестивале Sziget, а также о том, что группа изначально должна была состоять из трех пышнотелых девушек.

Интервью группы KAZKA в шоу Зе Интервьюер за сутки посмотрели 18 тысяч раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что группу KAZKA снова обвинили в плагиате