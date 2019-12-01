Alyona Alyona раскачала Сеть мощным приглашением на концерт в Киеве

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona уже в конце этой недели даст второй сольный концерт в Киеве. И именно на него она пригласила всех своих фанатов, выпустил минутный клип в своем Instagram.

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В минутном треке Алена в своем фирменном стиле рассказала про пройденный путь, подведя все к тому, что теперь ждет всех своих фанатов на грядущем шоу. В видеоряде же рэперша зачитала на студии и улицах Киева.

Напомним, что сольный концерт Alyona Alyona состоится 6-го декабря в киевском концертном зале HC Hall (проспект Освободителей, 1). Начало: 20:00. Цена за билет: от 399 гривен.

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