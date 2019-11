MARUV взорвала YouTube клипом с украинским фольклором

Поделись







MARUV - If You Want Her /Скриншот с YouTube

Популярная украинская певица Maruv в начале ноября представила трек и клип To be mine, который стал первым эпизодом так называемого музыкального сериала Hellcat Story. Сегодня вышел заключительный четвертый ролик на трек If You Want Her, который все свел в единое целое.

В новинке исполнительница призналась, что отравила возлюбленного, который ушел к другой. Таким образом, Maruv подвела черту в четырехсерийной любовной истории. Стоит отметить, что в треке также присутствуют мистические танцы, украинский фольклор и куплет на украинском языке, цитирующий повесть Ольги Кобылянской "У неділю рано зілля копала".

