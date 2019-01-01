MARUV выпустила новый дерзкий и матерный клип

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MARUV - Don't U Waste My Time /Скриншот с YouTube

Популярная и скандальная украинская певица Maruv выпустила на своем YouTube-канале новый клип на трек Don't U Waste My Time. Это уже третья работа, входящая в проект под названием Hellcat Story.

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Стильный клип начинается с дерзкого и матерного выражения, а продолжается горячими танцами самой Maruv и ее коллектива. Режиссером музыкального видео выступила Яна Чаплыгина, которая уже неоднократно сотрудничала с певицей.

Напомним, что четвертый и завершающий клип из Hellcat Story можно будет увидеть в следующую пятницу, 29 ноября.

Ранее сообщалось о том, что LITTLE BIG порвали тренды YouTube новым взрывным клипом