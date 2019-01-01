Переключиться на мобильную версию

Откровения, лирика и страхи: Alyona Alyona выпустила новый альбом

Свежая пластинка называется В Хаті Ма
Поделись

Alyona Alyona - В Хаті Ма
Alyona Alyona - В Хаті Ма
/instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona неожиданно представила свой новый, уже второй по счету альбом. Пластинка носит название В Хаті Ма (Мама в доме - с украинского), и в нее вошло восемь треков.

Читай также: Alyona Alyona шокировала Сеть клипом про мамин суп

В своей новинке исполнительница не забывает о драйвовых треках, однако, по большей степени, на этот раз Алена решает переосмыслить пришедшую к ней популярность и перемены в жизни. Она поделилась откровениями со своими слушателями, а также в песнях призналась, что главный ее нынешний страх - не перегореть.

Альбом В Хаті Ма наполнен различными экспериментами, украинским фольклором, а также лирикой. Послушать все треки можно на YouTube и других музыкальных сервисах.

Ранее сообщалось о том, что группа Грибы раскачала YouTube свежим клипом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Alyona Alyona украинская музыка новый альбом альбом В Хаті Ма Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь