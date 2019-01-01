Откровения, лирика и страхи: Alyona Alyona выпустила новый альбом

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Alyona Alyona - В Хаті Ма /instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona неожиданно представила свой новый, уже второй по счету альбом. Пластинка носит название В Хаті Ма (Мама в доме - с украинского), и в нее вошло восемь треков.

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В своей новинке исполнительница не забывает о драйвовых треках, однако, по большей степени, на этот раз Алена решает переосмыслить пришедшую к ней популярность и перемены в жизни. Она поделилась откровениями со своими слушателями, а также в песнях призналась, что главный ее нынешний страх - не перегореть.

Альбом В Хаті Ма наполнен различными экспериментами, украинским фольклором, а также лирикой. Послушать все треки можно на YouTube и других музыкальных сервисах.

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