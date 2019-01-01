"Что происходит?": Alyona Alyona шокировала Сеть клипом про мамин суп

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alyona alyona - Мамин суп /instagram.com/alyona.alyona.official/

Популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona с самого начала своей успешной карьеры удивляла своих фанатов необычными и иногда даже психоделическими клипами. Однако в этот раз она в сотрудничестве с режиссером Яном Болотным превзошла все ожидания, наполнив работу под названием Мамин суп сюрреалистичными вставками в духе работ Дэвида Линча, в частности - сериала Твин Пикс.

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Основная картинка под запоминающийся трек, в котором Алена читает про блюдо своей родительницы (его рецептом она, кстати, поделилась в своем Instagram), наполнена ритмичной готовкой нескольких женщин, которая проходил в съемочном павильоне, обделанным под типичную кухню. Но помимо этого в клипе присутствуют вставки с диалогами мужчин на сложные темы. Однако их речь - реверсивная, то есть воспроизведенная в обратном порядке, где является отсылкой к сериалу Твин Пикс, где похожим образом общались герои, находящиеся в Черном Вигваме.

Комментарии под видеоработой в основном наполнены шутками от шокированных зрителей. Некоторые не поняли, что вообще происходит, кто-то заявил, что клип сломался, другим напомнило немецкую школу философии, а также фанаты заявили, что это клип можно либо понять, либо нет. Кроме этого, фанаты пошутили, что в суп добавили не тех грибов, поделились своим мнением о смысле увиденного (см. скриншот комментариев) и отметили, что этот клип - не для всех.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Alyona Alyona - Мамин суп посмотрели 268 тысяч раз, поставили 12 тысяч лайков и 4 тысячи дизлайков на YouTube.

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