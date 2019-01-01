"Суперпанч": Киевская группа Грибы раскачала YouTube свежим клипом

Поделись







Grebz - Боб /Скриншот с YouTube

Популярная киевская хип-хоп-группа Grebz, которая является новым проектом участников группы Грибы, не так давно представила ряд свежих клипов, а теперь порадовала еще одним на трек Боб. Кроме этого, артисты представили полноценный альбом с названием Рэппєq.

Читай также: Группа Грибы удивила Сеть клипом про школьников и хулиганов

В клипе участники группы, 4atty aka Tilla и Симптом, снова предстали в знакомых образах, надев маску-балаклаву и закрывающую глаза панаму, однако в этот раз перевоплотились еще и в санитаров "скорой помощи". В нем они своеобразно высказываются о представителях эстрады. Музыкальное видео разбавлено необычными танцами с колоритными героями, а также в нем снялся еще один экс-участник Грибов - Kyivstoner.

Клип Grebz - БОБ за несколько часов набрал более 20 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала Сеть клипом про мамин суп