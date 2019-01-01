Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2

Артисты представили саундтрек под названием Свят! Свят! Свят! к фильму Безумная Свадьба 2

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Потап, Оля Полякова и Олег Винник - Свят! Свят! Свят! /Скриншот с YouTube

Популярные украинские исполнители Потап, Оля Полякова и Олег Винник представили новый клип на совместный трек под названием Свят! Свят! Свят!. Работа является саундтреком к грядущему украинскому фильму Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2).

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По сюжету музыкального видео, герои отдыхают и веселятся на свадьбе Потапа, празднуют Новый Год с Поляковой, а также отмечают Пасху с Винником. Собственном, именно этим праздникам и посвящена композиция. А ведущим их торжеств стал герой фильма Назарий Запухляк, которого сыграл Юрий Горбунов.

Напомним, что фильм Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет на больших экранаъ уже 25-го декабря.

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