Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2
Популярные украинские исполнители Потап, Оля Полякова и Олег Винник представили новый клип на совместный трек под названием Свят! Свят! Свят!. Работа является саундтреком к грядущему украинскому фильму Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2).
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По сюжету музыкального видео, герои отдыхают и веселятся на свадьбе Потапа, празднуют Новый Год с Поляковой, а также отмечают Пасху с Винником. Собственном, именно этим праздникам и посвящена композиция. А ведущим их торжеств стал герой фильма Назарий Запухляк, которого сыграл Юрий Горбунов.
Напомним, что фильм Безумная Свадьба 2 (Скажене Весілля 2) выйдет на больших экранаъ уже 25-го декабря.
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