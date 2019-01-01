"Лучшие певицы": Тина Кароль и Юлия Санина порвали тренды YouTube новым клипом

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Тина Кароль и Юлия Санина /Скриншот с YouTube

Популярные украинские певицы Тина Кароль и солистка коллектива The Hardkiss Юлия Санина записал совместную песню под названием Вільна (Cвободная), а также представили на нее клип. Работа является саундтреком к грядущему украинскому фильму Віддана, а текст композиции написала Alyona Alynona.

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Данная песня стала своеобразным женским манифестом, заявляющим о силе и свободе, а также она является аллегорией на отношения главных героинь ленты. В музыкальном видео появились обе певицы, а также вставлены кадры из самого фильма. Стоит отметить, что фанатам пришлась по душе совместная работа Кароль и Саниной и в комментариях их назвали лучшими певицами Украины.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Тины Кароль и Юлии Саниной - Вільна (Свободная) посмотрели 600 тысяч раз, а также он занял 3-е место в трендах украинского YouTube. Картина Віддана выйдет в кино 16-го января.

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