"Лучшие певицы": Тина Кароль и Юлия Санина порвали тренды YouTube новым клипом
Популярные украинские певицы Тина Кароль и солистка коллектива The Hardkiss Юлия Санина записал совместную песню под названием Вільна (Cвободная), а также представили на нее клип. Работа является саундтреком к грядущему украинскому фильму Віддана, а текст композиции написала Alyona Alynona.
Читай также: Alyona Alyona раскачала Сеть мощным клипом с рэп-группой KALUSH
Данная песня стала своеобразным женским манифестом, заявляющим о силе и свободе, а также она является аллегорией на отношения главных героинь ленты. В музыкальном видео появились обе певицы, а также вставлены кадры из самого фильма. Стоит отметить, что фанатам пришлась по душе совместная работа Кароль и Саниной и в комментариях их назвали лучшими певицами Украины.
Клип Тины Кароль и Юлии Саниной - Вільна (Свободная) посмотрели 600 тысяч раз, а также он занял 3-е место в трендах украинского YouTube. Картина Віддана выйдет в кино 16-го января.
Ранее сообщалось о том, что Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2