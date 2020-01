"7 слов в секунду": Эминем снова побил рекорд по скорости читки рэпа

Поделись







Эминем /Getty Images

Популярный рэпер Эминем, который совсем недавно выпустил новый альбом Music to be murdered by, в очередной раз побил свой же рекорд по скорости читки рэпа. Он исполнил 229 слов, в которых 339 слогов, всего лишь за 30 секунд в треке Godzilla.

Также утверждается, что музыканту удалось установить мировой рекорд, исполнив 7,6 слов в секунду. Примечательно также и то, что каждое слово можно с легкостью разобрать, так как у Эминема отличная дикция.

Напомним, что прошлый рекорд рэпера был установлен в треке Majesty. Тогда он зачитал 123 слова за 12 секунд.

