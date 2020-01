"Убого и омерзительно": Эминем попал в скандал из-за нового альбома

Поделись







Эминем /instagram.com/eminem

Новый альбом знаменитого американского рэпера Эминема под названием Music To Get Murdered By вышел совсем недавно и обрадовал многих его фанатов. Однако не обошлось и без скандалов, в центре которых оказался артист из-за нескольких неоднозначных композиций.

В первую очередь, под прицел гнева слушателей Эминем попал из-за трека Unaccommodating, в котором он сравнил себя с террористом-смертником, устроившим взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Некоторые заявили в Сети, что это звучало убого и омерзительно. "Я большой фанат Эминема, но строчка о взрыве в Манчестере очень неуважительна. Кажется, мой самый любимый артист вообще разочаровал меня таким странным треком", - гласит одно из высказываний.

Не обошли стороной и песню Stepdad, в котором рэпер читает от лица парня, который убивает своего отчима за то, что тот жестоко лишил жизни их собаку. А вот Darkness, на которую также вышел клип, затрагивает тему оборота оружия в США и стрельбы на кантри-фестивале Route 91 Harvest в Лас-Вегасе, где в 2017-ом году погибло 59 человек. Эти композиции также вызвали негативную реакцию у некоторых слушателей.

Стоит отметить, что весь альбом Music To Get Murdered By рассказывает о людях с психическими проблемами и о серийных убийцах.

