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Эминем неожиданно выпустил новый альбом и мощный клип

Пластинка Music to Be Murdered By стала приятным сюрпризом для фанатов
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Эминем выпустил альбом
Эминем выпустил альбом
/Getty Images

Знаменитый американский хип-хоп-исполнитель Эминем неожиданно удивил всех своих фанатов (а их все еще остается огромное количество по всему миру) выходом нового альбома под названием Music to Be Murdered By. В пластинку вошло 20 композиций.

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Среди всех новинок рэпера присутствуют и совместные работы. В частности, он записал треки со Skylar Grey, Anderson.Paak, Эдом Шираном, а также с покойным артистом Juice WRLD. Для своей обложки он вдохновился образом культового режиссера Альфреда Хичкока - с топором и револьвером у обоих висков.

Кроме этого, музыкант представил и свежий клип на песню DARKNESS, вошедшую в новый альбом. За несколько часов клип набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouTube.

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Эминем Eminem Music to be murdered by новый альбом Darkness клип музыка хип хоп рэп новый альбом Эминема Все теги
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