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Сатирические фильмы /Flickr

Фильмы, в которых есть достаточное количество юмора, всегда веселят и делают это по-разному. А вот сатира в кино способна не только рассмешить, но и заставить пораскинуть мозгами о предмете высмеивания. И такие картины бывают остросоциальными, резкими или просто интересными и смешными.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 мощных сатирических фильмов.

Смерть Сталина (2017)

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Нашумевшая и скандальная картина, которая разворачивается в СССР 1953-го года, когда вся страна трепещала от одного человека - Иосифа Сталина. Но великий вождь он умер 5-го марта, и тогда началась борьба за власть.

Прочь (2017)

Главный герой этой остроумной ленты - молодой фотограф, который вместе со своей девушкой едет к ее родителям на знакомство. Живут они в загородном доме и все начинается довольно неплохо. Но его ждут неприятные потрясения о том, зачем его позвали на самом деле.

Кролик Джоджо (2019)

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Сильная и глубокая сатира от Тайки Вайтити на фашизм и нацизм, где он сам же сыграл воображаемого Адольфа Гитлера. Сюжет же рассказывает о юном мальчике, одержимом официальным курсом Германии времен Второй мировой. Но однажды он узнает, что его мать прячет в их доме еврейскую девочку.

После прочтения сжечь (2008)

Агент ЦРУ Оззи оказывается уволен со своей должности, а из-за кризиса он начинает писать мемуары, в которых раскрывает секретную информацию. И вдруг диск с данными оказывается потерян в раздевалке спортклуба. Находка попадает в руки легкомысленной парочки, которые начинают шантажировать главного героя.

Паразиты (2019)

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Оскароносная сатира о том, как разделен современный социум, от южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. В центре сюжета - живущая в полуподвальном помещении семья, которая кое-как сводит концы с концами. Но однажды сыну выпадает возможность попасть на работу к представителям высшего класса. И он придумывает, как бы устроить туда всех своих родных.

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