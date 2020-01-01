Что смотреть на карантине: ТОП-5 лучших сериалов про зомби

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Сериалы про зомби /Flickr

Иногда кажется, что на самоизоляции просмотрены все фильмы и сериалы, которые хотелось увидеть. Но никогда не поздно начать новые, особенно, если они способны привлечь внимание и своим актерским составом, и сюжетом, и жанром.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших сериалов про зомби.

Эш против зловещих мертвецов (2015 - 2018)

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Потрясающий сериал, вобравший в себя фантастику, ужасы, экшен и черную комедию. В центре сюжета - мужчина по имени Эш, который тридцать лет избегал всего, что связано с зомби. Но однажды их нашествие становится угрозой для всей планеты, а Эш - последней надеждой и героем, который поможет истребить нежить.

Я - зомби (2015 - 2019)

Студентке медфака Оливии в жизни не очень-то повезло, ведь на одной вечеринке с ней случилось неприятность, превратившая ее в зомби. Теперь она полностью изменилась, а для поддержания свой жизнедеятельности ей нужно есть человеческие мозги. Именно поэтому она устроилась в офис коронера. Но, съедая мозг, она может видеть воспоминания человека. Поэтому Оливия способна оказать помощь в расследовании убийств.

Ходячие мертвецы (2010 - наше время)

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Наверное, в наше время только ленивый не слышал о Ходячих, которые уже давным-давно стали культовыми. По сюжету, эпидемия зомби захлестнула всю Землю, поэтому людям приходится выживать, бороться и спасать своих близких. Можно много спорить о том, скатился к последним сезон сериал или нет, но на сегодняшний день лучшего шоу о зомби нет.

Диета из Санта-Клариты (2017 - 2019)

Комедийный хоррор о счастливой семейной паре с детьми, жизнь которой меняется после того, как супруга и мать умирает. Или нет? Вроде как она еще жива, только сердце не бьется. Теперь ей нравится есть сырое мясо, да и в целом ее потребности несколько изменились. И все это меняется привычную жизнь ее родных.

Королевство (2019 - наше время)

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Свежий хит от Netflix о правителе корейского государства Чосон, который умирает и возвращается в виде нежити. Его советник приносит ему еду в виде придворных, но наследник, принц Чхан, решает выяснить, что же случилось на самом деле. Приехав в больницу, где лечили его отца, он обнаруживает, что там от солнца спрятаны горы трупов.

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