Что смотреть на карантине: ТОП-5 фильмов про апокалипсис

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Фильмы про апокалипсис /Flickr

Мы точно знаем, что в реальном мире, несмотря ни на что, конца света еще не предвидится. Зато увидеть разные варианты сценария апокалипсиса можно, даже не выходя из дома. И помогут в этом отличные, волнующие и зрелищные фильмы, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Поезд в Пусан (2016)

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В центре сюжета - девочка по имени Су-ан, которая решает отправиться на свой день рождения к маме в Пусан. Но по дороге на страну обрушился вирус, поэтому им придется бороться за выживание все эти 442 километра. Ведь город, в который они едут, единственный остался незараженным.

Послезавтра (2004)

Когда в одной части нашей планеты все смывает водой, а другая застывает от засухи, один ученый-климатолог уже не сомневается, что близится катастрофа. Он хочет остановить глобальное потепление, но пока что отправляется на поиски сына в Нью-Йорк, где уже наступает ужас.

Ной (2014)

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Вольная экранизация библейского сюжета от Даррена Аронофски о Ное - единственном праведном человеке нашей планеты. Его начали посещать видения о конце света, поэтому он принялся строить огромный ковчег, который спасет его семью и животных в время большого потопа. Но о его планах прознали люди, которые тоже желают спастись.

Дитя человеческое (2006)

События этого фильма разворачиваются в 2027-ом году, когда человеческий род активно движется к вымиранию, причиной которого стало массовое бесплодие. В мире происходит ужас и клановые войны. Но один человек находит беременную женщину, которую решает спасти. Ведь она - последняя надежда человечества.

Разлом Сан-Андреас (2015)

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Главный герой работает пилотом спасательного вертолета, который всегда спешит на помощь людям. И однажды в Калифорнии начинается сильнейшее землетрясение, которое приводит ко всеобщему хаосу и массовой гибели. Через весь штат он отправляется на поиски своей дочери, веря, что она еще жива.

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