Что смотреть на карантине: ТОП-5 фильмов про эпидемии и вирусы

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Что смотреть на карантине дома /Flickr

С 12-го марта в Украине введен Карантин с целью предотвратить заболевание коронавирусом COVID-19. Из-за этого в Киеве на три недели закрылись кинотеатры, но посмотреть хорошее кино можно и дома. Редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает вспомнить о пяти отличных фильмах, которые затрагивают тему вирусов и эпидемий.

Заражение (2011)

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В мире появился опасный и даже смертельный вирус, с которым сталкиваются люди все чаще и чаще. Но его распространению пытаются помешать Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Но получится у них предотвратить страшную эпидемию?

Новая эра Z (2016)

По сюжету, наша планета оказалась поражена страшным вирусом, а зараженные нападают на здоровых людей. Все это поставило будущее человечества под огромный вопрос. Но второе поколение инфицированных оказалось высокоинтеллектуальным. Поэтому их держат в специальном учреждении, ведь они - ключ к созданию вакцины.

Аннигиляция (2017)

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Главная героиня - профессор биологии, которая страдает от потери мужа-военного, который был на секретном задании и пропал без вести. Но однажды он возвращается - дезориентированный и болезненный. Когда у него начинают симптомы непонятного заражения, его забирают военные. Оказывается, ее супруг был в составе экспедиции в загадочную зону, откуда вернулся только он.

Птичий короб (2018)

Уже пять лет, как мир погрузился в пучину хаоса из-за некоего заболевания, которое приводит людей к суициду. Женщина с двумя маленькими детьми отправилась в безопасную зону, о которой услышала по радию. Им нужно не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближение опасности. Любой неверный шаг может стать смертельным.

Носители (2008)

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Новая инфекция распространяется воздушно-капельным путем и убивает людей в страшных муках. В эпицентре этого ужаса находятся четверо друзей, которые постоянно передвигаются, пытаясь выжить. Они хотят покинуть зараженные места, но неизвестно, спасет ли это их.

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