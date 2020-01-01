Что смотреть на карантине: ТОП-5 фильмов про изоляцию

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Что смотреть на карантине дома /Flickr

Все мы сейчас вынуждены находится дома из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. И коротать появившееся свободное время многие из нас предпочитают с хорошим кино. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о людях, которым тоже пришлось побывать в изоляции.

Гравитация (2013)

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Красивая и глубокая лента о космической миссии, в которой главная героиня остается наедине с самой собой в открытом космосе. Ее напарник погиб из-за катастрофы, и ей придется пройти непростое испытание на прочность, дабы не только выжить, будучи изолированной от мира вообще, но и не сдаться в самых разных ситуациях.

Кловерфилд, 10 (2016)

Напряженный хоррор рассказывает о девушке, которая попала в автокатастрофу. Но очнулась она не в больнице, а в запертом бункере, принадлежащем одному мужчине. Он утверждает, что спас ее от химической атаки, поэтому она вынуждена теперь отсиживаться с ним, ведь внешний мир перестал быть пригодным для жизни. Но правда ли это?

Марсианин (2015)

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А в этой ленте герой был изолирован не из-за мировой опасности и даже не в космосе. По трагической случайности он остался на Марсе аж на четыре года. Это время ему предстоит провести с ограниченным запасом еды в жилом модуле.

Я - легенда (2007)

Культовая картина, действие которой разворачивается на нашей планете, где половина населения умерла из-за одного неизвестного вируса, а выжившие превратились в вампиров. И посреди этого постапокалипсиса находится единственный человек, у которого был иммунитет к болезни. Вместе со своим псом он противостоит нечисти и пытается понять, что же случилось на самом деле.

Пассажиры (2016)

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На космическом корабле, держащем курс к новой пригодной для жизни планете, находятся пять тысяч пассажиров, погруженных в искусственный сон. Впереди еще девяносто лет полета, но внезапно происходит сбой в системе, из-за которого просыпаются двое. И они понимают, что остаток их жизней может пройти в полной изоляции.

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